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«Кредитное рабство»: действительно ли российская молодежь оказалась в зоне риска

Экономика
«Кредитное рабство»: действительно ли российская молодежь оказалась в зоне риска
pixabay.com  / 

Российская молодежь рискует получить просроченную задолженность с весьма высокими процентами. Такое мнение в беседе с ФАН высказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

В январе 2022 года спрос на кредитные карты, согласно исследованию маркетплейса «Сравни.ру», вырос фактически в два раза. При этом особую заинтересованность к кредиткам проявила именно молодежь 18–24 лет, а вот поколение старше 55 лет реже всего интересовалось кредитными продуктами.

Спрос на кредитные карты бывает вызван факторами, которые противоположны друг другу, объяснил эксперт. А именно: стабильностью финансового положения и уверенностью в завтрашнем дне, с другой стороны — неустойчивостью личного бюджета, когда возрастает потребность в деньгах при снижении роста доходов из-за инфляции.

«Здесь можно выделить несколько моментов: преимущества кредитных карт и угроза, которая исходит от их использования. Плюс в том, что человек пользуется кредитными, а не личными деньгами. Что на фоне предоставления льготного беспроцентного периода в 50 дней делает использование кредитных карт еще более привлекательным. Главное — вовремя погашать займ», — сказал Голубев.

Однако есть обратная сторона, предупредил эксперт. Можно легко оказаться в так называемом кредитном рабстве. Если по погашению кредитной карты не уложиться в льготный период, потери в деньгах будут ощутимыми. Придется за все 50 дней уплатить проценты и определенные штрафы, указанные в договоре. Поэтому использовать кредитные карты необходимо очень аккуратно.

«В зоне риска как раз оказались молодые люди. В последнее время вырос спрос на кредитные карты у граждан 18–24 лет. Как правило, это не очень опытные люди с невысоким уровнем финансовой грамотности, поэтому именно у них велика вероятность не уложиться в льготный период. В итоге получить просроченную задолженность с весьма высокими процентами. По сути это долговая яма», — прокомментировал экономист.

«Кредитное рабство»: почему российская молодежь оказалась в зоне риска
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Если смотреть на вопрос кредитования глобально, то для банков и экономики в целом здесь тоже есть свои плюсы и минусы. Как объяснил эксперт, для банков предоставление услуги кредитования — это хорошая возможность увеличить оборот и получить прибыль, особенно с тех граждан, которые пропускают льготные период и платят потом большие проценты. А для экономики потребкредитование выгодно тем, что увеличивается покупательский спрос. Однако эти плюсы очень быстро могут обернуться минусами.

«Банкам потом приходится разбираться с должниками: неплатежи, просрочка платежей. Учитывая период отсутствия роста реальных доходов населения с 2014 года, это вызывает серьезные проблемы у банков. Неплатежи по кредитам могут отразиться и на экономике в целом. Если несколько крупных банков из-за увеличения потребительской просрочки обанкротятся либо окажутся в затруднительном положении, это станет очень негативным фактором», — объяснил Голубев.

Кроме того, рост кредитной задолженности и рост потребления кредитов еще больше усугубляет положение по реальным располагаемым доходам населения, отметил он. Ведь чем больше человек берет кредитов, тем больше у него получается долг и тем меньше денег остается на руках.

Тем временем Росфинмониторинг выступил против инициативы оформлять кредиты через смартфон с помощью биометрических данных. По заявлению ведомства, такая процедура несет в себе определенные риски. Например, это создает угрозу попадания недостоверных сведений в Единую биометрическую систему (ЕБС).

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