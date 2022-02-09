Навка не исключила, что ситуация с допинг-тестом фигуриста из России является провокацией

Москва, 9 февраля. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с допинг-пробой одного из российских фигуристов на зимних Играх в Пекине. Спортсменка не исключает, что этот инцидент может быть провокацией.

Согласно информации иностранных СМИ, допинг-тест одного из российских фигуристов, сданный до Олимпиады, якобы дал положительный результат. Это может быть основанием для пересмотра итогов командных соревнований, в которых победила Россия.

«Провокация? Все что угодно возможно. Это печальные новости. Не могу это комментировать. Есть специалисты и юристы, которые будут разбираться в этом», — высказалась об инциденте Навка.

Спортсменка добавила, что в фигурном катании нет никакого допинга, поскольку он не поможет выполнить элементы повышенной сложности — ультра-си. Ситуацию с допинг-тестом российского фигуриста олимпийская чемпионка считает очень неприятной.

«На сердце камень. Надеюсь, что разберутся, и все это окажется дурным сном», — заявила фигуристка в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Напомним, врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров отказался комментировать ситуацию с сомнительной допинг-пробой. Он сообщил, что его не ставят в известность о положительных результатах тестов.