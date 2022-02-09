Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 16:24
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
16:12
Общество
Врач Зыкова заявила, что восстановление после омикрон-штамма COVID-19 может занять полгода
16:10
Политика
«Здесь найдете свою смерть»: Соловьев призвал Запад прийти в чувство и не угрожать России
16:10
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Все новости

Навка не исключила, что ситуация с допинг-тестом фигуриста из России является провокацией

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 14:50
Олимпийские игры 2022
Навка не исключила, что ситуация с допинг-тестом фигуриста из России является провокацией
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 февраля. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с допинг-пробой одного из российских фигуристов на зимних Играх в Пекине. Спортсменка не исключает, что этот инцидент может быть провокацией.

Согласно информации иностранных СМИ, допинг-тест одного из российских фигуристов, сданный до Олимпиады, якобы дал положительный результат. Это может быть основанием для пересмотра итогов командных соревнований, в которых победила Россия.

«Провокация? Все что угодно возможно. Это печальные новости. Не могу это комментировать. Есть специалисты и юристы, которые будут разбираться в этом», — высказалась об инциденте Навка.

Спортсменка добавила, что в фигурном катании нет никакого допинга, поскольку он не поможет выполнить элементы повышенной сложности — ультра-си. Ситуацию с допинг-тестом российского фигуриста олимпийская чемпионка считает очень неприятной.

«На сердце камень. Надеюсь, что разберутся, и все это окажется дурным сном», — заявила фигуристка в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Напомним, врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров отказался комментировать ситуацию с сомнительной допинг-пробой. Он сообщил, что его не ставят в известность о положительных результатах тестов.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Навка не исключила, что ситуация с допинг-тестом фигуриста из России является провокацией
допинг олимпиада фигурное катание навка
Комментировать