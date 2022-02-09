«Температура 36,6»: ФАН выяснил подробности госпитализации Жириновского

Москва, 9 февраля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский находился в состоянии средней тяжести 8 февраля. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) из сферы здравоохранения.

В сети появилась информация о госпитализации руководителя ЛДПР в Центральную клиническую больницу Москвы. Согласно полученным сведениям, политик находится под наблюдением врачей.

Пресс-секретарь партии Александр Дюпин не подтвердил эти данные, отметив, что Владимир Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

«Не на аппарате, средняя тяжесть. "Корона" пока не подтверждена. Температура 36,6. Но это вчерашние данные», — сообщил источник ФАН.

Стоит отметить, что сегодня информацию о госпитализации политика все отрицают.

Сам Владимир Жириновский в конце декабря 2021 года сделал восьмую прививку от коронавируса. Руководитель ЛДПР выразил уверенность, что это поможет ему избежать заболевания COVID-19.