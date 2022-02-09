Москва, 9 февраля. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прибыла в Москву и планирует посетить занятия столичного университета МГУ.

Глава внешнеполитического ведомства Британии впервые за четыре года прибыла на переговоры в Москву. Элизабет Трасс прилетела в столицу России, чтобы прекратить агрессию против Украины и призвать Кремль к деэскалации.

В ходе двухдневной поездки глава МИД Великобритании проведет переговоры с российским министром Сергеем Лавровым. Также Элизабет Трасс хочет посмотреть, как в России формируется будущее поколение лидеров науки, поэтому планирует посетить занятия по физике и математике в вузе Москвы МГУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Соединенные Штаты используют ограничения в отношении российских спецслужб как наказание. По его мнению, Соединенные Штаты и их соратники навязывают другим государствам собственное видение жизни.