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Более 125 тысяч туристов из России посетили Египет за первые две недели 2022 года
Весь мир
Более 125 тысяч туристов из России посетили Египет за первые две недели 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Каир, 9 февраля. Более 125 тысяч российских туристов посетили Египет за первые две недели 2022 года. Об этом рассказал посол РФ в республике Георгий Борисенко информационному агентству Sputnik.

По его словам, за минувший год в стране отдохнули 700 000 россиян. Ежедневно от 20 до 25 рейсов приземляются в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

«Египет являлся одним из трех самых популярных направлений для российских туристов до крушения самолета на Синае в октябре 2015 года. В 2014 году курорты Красного моря посетили около 3,3 миллиона граждан РФ», — рассказал посол.

Москва приостановила полеты в Египет после авиакатастрофы, в которой погибли 217 человек. С тех пор Каир усилил меры безопасности во всех аэропортах страны.

В 2018 году Россия возобновила полеты в Каир, а спустя три года сняла запрет на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Министр туризма и древностей Египта Халед эль-Анани заявил, что республика приняла около 3,5 миллионов туристов за первые шесть месяцев 2021 года, при этом общая выручка оценивается в диапазоне от 3,5 до 4 миллиардов долларов.

«Из-за пандемии COVID-19 только 3,5 млн иностранных гостей посетили курорты Египта в 2020 году по сравнению с 13,1 млн годом ранее. Это привело к падению доходов от туризма почти на девять млрд долларов», — уточнил он.

Россияне ранее раскупили новогодние туры в Турцию и Египет. Около 100 тысяч граждан РФ решили встретить 2022 год в теплых странах.

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россия египет туризм
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