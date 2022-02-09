Более 125 тысяч туристов из России посетили Египет за первые две недели 2022 года

Каир, 9 февраля. Более 125 тысяч российских туристов посетили Египет за первые две недели 2022 года. Об этом рассказал посол РФ в республике Георгий Борисенко информационному агентству Sputnik.

По его словам, за минувший год в стране отдохнули 700 000 россиян. Ежедневно от 20 до 25 рейсов приземляются в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

«Египет являлся одним из трех самых популярных направлений для российских туристов до крушения самолета на Синае в октябре 2015 года. В 2014 году курорты Красного моря посетили около 3,3 миллиона граждан РФ», — рассказал посол.

Москва приостановила полеты в Египет после авиакатастрофы, в которой погибли 217 человек. С тех пор Каир усилил меры безопасности во всех аэропортах страны.

В 2018 году Россия возобновила полеты в Каир, а спустя три года сняла запрет на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Министр туризма и древностей Египта Халед эль-Анани заявил, что республика приняла около 3,5 миллионов туристов за первые шесть месяцев 2021 года, при этом общая выручка оценивается в диапазоне от 3,5 до 4 миллиардов долларов.

«Из-за пандемии COVID-19 только 3,5 млн иностранных гостей посетили курорты Египта в 2020 году по сравнению с 13,1 млн годом ранее. Это привело к падению доходов от туризма почти на девять млрд долларов», — уточнил он.

Россияне ранее раскупили новогодние туры в Турцию и Египет. Около 100 тысяч граждан РФ решили встретить 2022 год в теплых странах.