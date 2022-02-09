США запретили въезд в страну неугодным чиновникам из Сомали

Вашингтон, 9 февраля. США запретили въезд в страну нынешним и бывшим сомалийским чиновникам, обвиняемым в подрыве демократического процесса в восточноафриканской республике. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Американский политик объявил во вторник, что визовые ограничения коснутся тех, кто поощрял и участвовал в насильственных действиях в отношении протестующих, запугивании журналистов и представителей оппозиции. В Соединенные Штаты также не пустят лиц, которые, по мнению Белого дома, манипулируют избирательным процессом.

По словам госсекретаря, Вашингтон настаивает на проведении честного и заслуживающего доверия всеобщего плебисцита в стране Африканского Рога. Граждане изберут депутатов и главу государства.

«Лучший путь к устойчивому миру в Сомали — это быстрое проведение заслуживающих доверия выборов», — сказал Блинкен.

Он добавил, что чиновники на национальном и федеральном уровнях должны выполнить свои обязательства по подготовки к голосованию. Завершить избирательный процесс планируют к 25 февраля.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил поддержку усилий руководства Сомали по формированию демократических институтов власти в стране. Это произошло во время встречи с президентом республики на полях 35-й Ассамблеи Африканского союза в Аддис-Абебе.