Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 14:56
14:55
Политика
Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского в последние дни
14:52
Политика
«Куба — любовь моя!»: Альгис Микульскис о военных перспективах России в Латинской Америке
14:48
Весь мир
США запретили въезд в страну неугодным чиновникам из Сомали
14:48
Весь мир
Более 125 тысяч туристов из России посетили Египет за первые две недели 2022 года
14:47
Олимпийские игры 2022
Навка не исключила, что ситуация с допинг-тестом фигуриста из России является провокацией
14:46
Политика
«Температура 36,6»: ФАН выяснил подробности госпитализации Жириновского
14:44
Общество
Министр иностранных дел Великобритании посетит пары по физике и математике в МГУ
14:41
Армия
Генерал Картаполов: ОДКБ готова дать отпор провокациям Польши и Литвы против Белоруссии
14:40
Весь мир
Боевики «Аш-Шабаб» убили двух чиновников в Сомали
14:39
Экономика
Путин указал на проблемы в обеспечении мировых судей
Все новости

Генерал Картаполов: ОДКБ готова дать отпор провокациям Польши и Литвы против Белоруссии

Армия
Генерал Картаполов: ОДКБ готова дать отпор провокациям Польши и Литвы против Белоруссии
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 9 февраля. Возможности белорусской армии к отражению внешней агрессии за последние годы существенно укрепились. Минск и его союзники по ОДКБ готовы к жесткому отпору провокациям Польши и Литвы, заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Военный эксперт и депутат нижней палаты российского парламента Андрей Картаполов дал интервью изданию SM-News. Он сообщил, что ВС Белоруссии готовы отразить любые провокации Варшавы и Вильнюса, и при этом могут рассчитывать на оперативную помощь Организации Договора коллективной безопасности.

«Если потребуется повышение боевого потенциала либо Союзного государства, либо какая-то реакция в рамках ОДКБ, она последует. Она будет неотвратимой и эффективной», — рассказал Картаполов, чем могут закончиться антибелорусские провокации Литвы и Польши.

По словам генерал-полковника, агрессивные выпады Варшавы и Вильнюса против Минска в последнее время участились и не сулят ничего хорошего западным странам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «потрясающими и эффективными» действия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. О готовности белорусского МИД участвовать в обсуждении гарантий безопасности с Западом сообщал RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Генерал Картаполов: ОДКБ готова дать отпор провокациям Польши и Литвы против Белоруссии
белоруссия одкб картаполов
Комментировать