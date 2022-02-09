Генерал Картаполов: ОДКБ готова дать отпор провокациям Польши и Литвы против Белоруссии

Москва, 9 февраля. Возможности белорусской армии к отражению внешней агрессии за последние годы существенно укрепились. Минск и его союзники по ОДКБ готовы к жесткому отпору провокациям Польши и Литвы, заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Военный эксперт и депутат нижней палаты российского парламента Андрей Картаполов дал интервью изданию SM-News. Он сообщил, что ВС Белоруссии готовы отразить любые провокации Варшавы и Вильнюса, и при этом могут рассчитывать на оперативную помощь Организации Договора коллективной безопасности.

«Если потребуется повышение боевого потенциала либо Союзного государства, либо какая-то реакция в рамках ОДКБ, она последует. Она будет неотвратимой и эффективной», — рассказал Картаполов, чем могут закончиться антибелорусские провокации Литвы и Польши.

По словам генерал-полковника, агрессивные выпады Варшавы и Вильнюса против Минска в последнее время участились и не сулят ничего хорошего западным странам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «потрясающими и эффективными» действия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. О готовности белорусского МИД участвовать в обсуждении гарантий безопасности с Западом сообщал RT.