Путин указал на проблемы в обеспечении мировых судей

Москва, 9 февраля. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить регионам средства на обеспечение работы мировых судей.

Он обратил внимание на колоссальную нагрузку мировых судей — по итогам прошлого года они рассмотрели 30 миллионов дел.

«Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах делопроизводства. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работников аппарата. Я знаю, что у Верховного суда есть предложения на этот счет», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства предложил выстроить взаимодействие между региональными властями и региональными советами судей.

Верховному суду ранее было поручено обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием.