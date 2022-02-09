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Боевики «Аш-Шабаб» убили двух чиновников в Сомали

Весь мир
Боевики «Аш-Шабаб» убили двух чиновников в Сомали
twitter.com  /  @MOALIMUU

Могадишо, 9 февраля. Движение «Аш-Шабаб», связанное с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1, убило двух сомалийских чиновников в ходе отдельных операций, передает арабский телеканал Akhbar Al Aan.

Первый инцидент произошел в столичном районе Якшид. Жертвой стал Хусейн Адгали, член правительственной комиссии по выборам в парламент.

Его коллега по ведомству Абди Хусейн Алу убит в результате атаки, произошедшей в городе Беледуэйне провинции Хиран. Обстоятельства событий не раскрываются.

На днях террористы «Аш-Шабаб» напали на военную базу в южном городе Динсур, где размещались эфиопские солдаты. По меньшей мере двое погибли и пятеро получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сомали аш-шабаб
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