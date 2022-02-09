Подозреваемому в допинге российскому фигуристу может грозить тюремный срок в Китае

Пекин, 9 февраля. Российский фигурист, которого подозревают в использовании допинга, может попасть в китайскую тюрьму. Предполагается, что он употребил наркотическое вещество.

Иностранное издание Inside the Games сообщило, что допинг-проба одного из российских фигуристов, сданная перед Олимпиадой в Пекине, дала положительный результат. При этом спортсмен мог употребить марихуану, сообщил журналист Сергей Лисин в своем Telegram-канале «Голый спорт» со ссылкой на пишущих ему об этом людей.

Если эта информация правдива и марихуана была употреблена на территории Китая, участнику зимних Игр грозит тюрьма. В Китае подобное нарушение закона наказывается сроком заключения до семи лет.