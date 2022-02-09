«Это рабочий сценарий»: Куликов предрек Киеву потерю Западной Украины

Западные страны разработали военный сценарий по захвату Буковины и Галичины, сегодня идут последние приготовления для его реализации. Об этом заявил философ, писатель, телеведущий, политолог Дмитрий Куликов.

Сразу несколько американских изданий сообщили, что перебросить несколько тысяч военнослужащих армии США на восточный фланг НАТО распорядился президент Джо Байден. В Пентагоне это решение подтвердили и конкретизировали. По словам главы Министерства обороны США Джона Кирби, пока речь идет примерно о 2 тысячах военных, которые будут размещены на территории Румынии и Польши.

В частности, около 1 тысячи американских солдат, которые сейчас базируются в немецком Вильсеке, будут перемещены в Румынию, где уже находится контингент США численностью более 900 человек. А из тех 2 тысяч солдат, которых американцы собираются перебросить в Европу в ближайшее время, около 1,7 тысячи направятся в Польшу, и примерно 300 — в Германию.

Политолог Дмитрий Куликов предрек Киеву потерю Западной Украины. Эксперт заявил, что еще с 2014 года Румыния и Польша вынашивают план по захвату Буковины и Галичины. От этого сценария западные станы не отказались и сегодня, ведь как только ситуация в стране начет выходить из-под контроля киевских властей, Варшава и Бухарест отправят свои войска на Западную Украины, считает телеведущий. Кроме того, по его мнению, как раз для подстраховки действий Румынии и Польши Соединенные Штаты перебрасывают своих солдат в эти страны.

«В 2014 и в 2015 годах польские эксперты на российских телеканалах признавались, что у Варшавы был реальный план на весну 2014 года по оккупации Галичины. Если бы экс-президент Украины Виктор Янукович подавил Майдан, а такая вероятность была, то Польша бы применила сценарий по оккупации Галичины. Войска НАТО, которые стягиваются сегодня в Румынию и Польшу, — второй эшелон за польскими и румынскими войсками, которые должны войти на Буковину и Галичину. Это рабочий сценарий. Не зря же сейчас обсуждается возможность перемещения американского посольства в Киеве во Львов. А еще этот сценарий будет актуален, если на Украине начнется война всех против всех», — заявил Дмитрий Куликов в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт».

США поспособствовали отправке польских наемников в Донбасс. Они возьмут на себя подготовку украинских военных к диверсиям и войдут в состав заградотрядов ВСУ. Об этом заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.