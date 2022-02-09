Данный текст не является пропагандой наркотических средств и носит исключительно информационный характер. Все описания специфики действия и нелегального обращения наркотических веществ приводятся для того, чтобы дать читателю наиболее полное представление о криминальной ситуации в Аргентине.

Власти провинции Буэнос-Айрес объявили эпидемиологическую тревогу из-за массового отравления кокаином в начале февраля 2022 года. На сегодняшний день зафиксировано 24 смертельных исхода в результате остановки сердца, восемь человек находятся в реанимации на аппаратах искусственной легочной вентиляции, а 84 госпитализировано в состоянии средней тяжести.

О том, что происходит связанные с наркологической ситуацией в Аргентине, специальному корреспонденту МФАН рассказала Валентина Новик — бывший руководитель Управления криминальных расследований и судебного содействия при Министерстве безопасности Аргентины. В настоящее время сеньора Новик руководит одним из подразделений Института национальной безопасности (IPPSEJU).

ФАН: Почему тревога объявлена именно «эпидемиологическая»?

Валентина Новик: Конечно, было бы точнее назвать эту ситуацию «санитарной» — но когда в отделения скорой помощи столичных больниц начали массово поступать люди с симптомами интоксикации, именно с кокаином происходящее связали не сразу. На кокаиновую передозировку это не было похоже, — скорее на передозировку опиоидами. А это для Аргентины картина нетипичная.

Федеральное агентство новостей

Тем не менее врачи фиксировали проблемы с дыханием и симптоматику по типу героиновых передозировок. Кроме того, приступы успешно купировались налоксоном — препаратом, который используется как антидот при интоксикации опиоидными субстанциями. Экспертное заключение еще не готово, но по результатам анализов изъятого кокаина мы предполагаем, что в него был подмешан — преднамеренно или нет — фентанил.

— Речь идет об искусственном героине?

— Нет. Это опиоидный препарат, который анестезиологи иногда используют в качестве анальгетика. И тут начинаются, с позволения сказать, странности. Во-первых, фентанил значительно дороже героина. «Разводить» им предположительно некачественный кокаин — абсолютно нерентабельно. Во-вторых, наркоторговцы обычно не заинтересованы в смерти клиента, скорее, наоборот.

Институт национальной безопасности Аргентины / Предоставлено героем публикации /

— СМИ строят предположения о нарковойне и сведении счетов между бандами?

— Это наиболее вероятная причина, но пока точно сказать трудно. В Аргентине не существуют крупные наркокартели, как в Колумбии или Мексике, тут слишком небольшой внутренний рынок. Наша страна по большей части выступает в качестве перевалочного пункта для отправки в Европу и Азию, причем в основном морем: поэтому стычки между «семьями», которые занимаются логистикой, более характерны для Росарио в провинции Санта-Фе — это самый крупный грузовой порт в стране.

— То есть, кокаин, который продается в Аргентине, весь импортный?

— Практически весь. Есть местное производство, но оно незначительно. В основном порошок везут из Боливии, Перу и Парагвая.

Федеральное агентство новостей

— Вы сказали, что опиоидные передозировки в Аргентине — картина нетипичная, почему?

— Такая вот «культурная» особенность. Героин сюда не ввозят практически. Это в США и Европе он популярен, а тут опиаты не котируются. Из легких наркотиков на первом месте марихуана, в качестве тяжелых – кокаин в порошке и «крэк», который делают из листьев. Он к тому же значительно дешевле. Еще употребляют таблетки всякие, но гораздо меньше.

— Отравленный кокаин продавали в бедном северном пригороде, в так называемом «бункере». Это что-то типа подпольного магазина?

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

— Можно и так сказать. «Бункерами» называют фасовочные пункты. Оттуда «розничные торговцы» развозят его по «точкам», или же гонцы, которых еще называют «солдатиками», по конкретным клиентам; но можно и напрямую купить. Иногда снаружи «бункера» выстраиваются настоящие очереди. Это, увы, довольно типичная картина в маргинальных районах.

— Только в маргинальных?

— Конечно же, нет. В богатых тоже. Только в прессе такие «бункеры» мелькают гораздо реже и камуфлируются лучше. В прошлый четверг Серхио Берни (министр внутренних дел провинции Буэнос-Айрес) на пресс-конференции упомянул некоторые данные, которые дают представление о масштабе розничного сбыта в столице и пригородах: ежедневный оборот составляет 500 тысяч долларов. Бедных, конечно, больше, — но они и покупают, что подешевле. Такую «кассу» на одних маргиналах не сделаешь.

Google Maps /

Google Maps /

«Вход 8» (Puerta 8), где изъяли отравленный кокаин, это практически трущоба на городской периферии — одна из 4416 зон риска в столице и области. Речь идет буквально о паре кварталов, в которых живёт всего 170 семей и отсутствует уличное освещение.

Но в престижных кондоминиумах есть свои «бункеры». «Бункер» в районе «Вход №8» — сарайчик под жестяной крышей, такой же, как и окружающие постройки. В каком-нибудь респектабельном районе это может быть настоящий «бункер» — со своей лабораторией, укрепленный, охраняемый и с возможностью альтернативного доступа.

— То есть, разбавленный фентанилом кокаин предполагалось сбыть по низкой цене потребителю с низкой покупательной способностью — прямо внутри района?

— Внутри, или снаружи, — но точно дешево. Поэтому непонятно, какой смысл был подмешивать туда дорогостоящий препарат.

Институт национальной безопасности Аргентины / Предоставлено героем публикации /

— «Бракованная» партия изъята полностью?

— Увы, нет. Мы точно не знаем, сколько там было. Основная масса, похоже, разошлась по клиентам. Это объясняет тот факт, что трое пострадавших, которых выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, в тот же день вернулись туда снова и с такой же интоксикацией. То есть они добрались до дома, на радостях употребили еще — и здравствуй, ИВЛ.

— Есть предположения относительно того, кто стоит за всем этим?

— В «бункере» «Входа №8» задержали шесть человек. Но это все мелкие сошки. Сначала обвинения были выдвинуты против некого «Пайсы» — парагвайского нелегала, у которого уже есть судимости за распространение наркотиков. Но потом следствие изменило свою точку зрения: Пайса всю жизнь подрабатывает таксистом на дрянной машине, а дом его немногим лучше сарая, в котором находился «бункер». Поэтому в итоге его просто выслали, как нелегала. Кстати, в Парагвае на нем висят другие судимости, так что там им займутся. А у аргентинских следователей есть и другие кандидаты.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

— Как вы думаете, напугает ли местных наркоманов история с «отравленным» кокаином?

— Напугать, конечно, напугает. Но отвадит только тех, кто еще не впал в жесткую зависимость. Наркозависимый не сопоставляет свои действия с последствиями в долгосрочной перспективе.

На самом деле, нас сейчас больше волнует другое: этот кейс может говорить о том, что в страну пришел героин, которого тут раньше не было. Подобные изменения в паттерне потребления грозят ухудшением наркологической ситуации. И это означает, что помимо попыток искоренения нужно делать больший акцент на превентивную работу с населением. Именно этим занимается организация, в которой я сейчас работаю.