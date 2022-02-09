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Завоевавший золото в скиатлоне Большунов запретил Губерниеву трогать медаль

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 14:29
Олимпийские игры 2022
Завоевавший золото в скиатлоне Большунов запретил Губерниеву трогать медаль
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 9 февраля. Российский лыжник Александр Большунов, который выиграл олимпийское золото в скиатлоне, запретил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву трогать свою медаль.

Большунов после торжественной церемонии награждения дал короткое интервью Губерниеву. На просьбу журналиста потрогать золотую медаль лыжник ответил отказом. При этом спортсмен пообещал, что после заключительной гонки на 50 км он позволит комментатору рассмотреть свою награду, передает «Матч ТВ».

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила Большунова с золотом, а его товарища по команде Дениса Спицова — с серебром в скиатлоне. На церемонии вместо национального гимна прозвучала музыка русского композитора Петра Чайковского.

Кроме того, российские олимпийцы из-за санкций со стороны WADA выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), передает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось о победе мужской сборной России по хоккею в матче против Швейцарии. Россияне обыграли соперников со счетом 1:0.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Завоевавший золото в скиатлоне Большунов запретил Губерниеву трогать медаль
губерниев олимпиада большунов
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