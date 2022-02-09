Путин заявил о необходимости реформирования судебной системы в России

Москва, 9 февраля. Судебная система России должна быть готова к внедрению передовых цифровых технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Граждане, обращающиеся в суд, должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Электронная система может в этом помочь.

«Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий — и в плане технического оснащения судов, конечно, и, что крайне важно, к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц», — заявил Путин.

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Глава государства также уделил внимание работе мировых судей, на которые ложится большая нагрузка. Он поблагодарил специалистов за «самоотверженное исполнение своей миссии» и указал на проблемы в обеспечении сотрудников аппарата. Президент предложил регионам выделять средства на соответствующие цели.

Владимир Путин ранее заявил о преждевременности отказа от использования углеводородов. Спрос на нефть и газ может сохраняться еще на протяжении 50 лет.