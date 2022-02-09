Психолог Соловьева указала на превращение украинцев в удобный объект манипуляции

Санкт-Петербург, 9 февраля. Психолог Светлана Соловьева в эфире медиацентра «Патриот» проанализировала психоз среди украинцев, связанный с военными реформами. Она прокомментировала призыв женщин в армию и требование Киева идти в партизаны.

Журналисты напомнили, что недавно в стране прошли учения, в которых приняли участие простые люди, взявшие деревянные автоматы. Корреспондентам стало интересно, что стало причиной такого поведения граждан.

«Понятно, что все люди внушаемы, они поддаются внушению, и если постоянно статусные лица им твердят какую-то идею, то она может проникнуть в их сознание. Но самое главное, конечно, чтобы такой психоз развился, — это вывести их на улицу, чтобы была группа, толпа... В группе, во-первых, уровень эмоционального возбуждения, заражения более высокий, и когда не один человек, а несколько, то эмоциональное напряжение растет, и он становится удобным объектом для манипуляции, кроме того, когда несколько людей вместе, то у них падает интеллектуальный потенциал», — дала неожиданное объяснение психолог.

Федеральное агентство новостей /

Участникам эфира стало интересно, насколько женщины готовы к службе в армии. Они усомнились в правдивости заявлений киевских СМИ, будто бы украинки с охотой пойдут в военкоматы.

«Началось-то все не с женщин, началось с мужчин, но дело в том, что этот психоз же какое-то время развивается, он длится, он продолжается, и наступил такой момент, когда и женщины могут подключиться, то есть всех охватило это возбуждение ненормальное», — отметила Соловьева.

Обозреватель Андрей Союстов считает, что указ Зеленского невыполним. Глава государства, по его мнению, просто хочет получить дополнительные очки.