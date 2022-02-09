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Гендиректор ФФКР призвал дождаться официального ответа по допинг-тесту фигуриста из России

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Гендиректор ФФКР призвал дождаться официального ответа по допинг-тесту фигуриста из России
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 февраля. Сообщения о положительной допинг-пробе одного из российских фигуристов являются слухами, поэтому необходимо дождаться официальной информации. Такой точкой зрения поделился гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР), член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Валентин Писеев.

Издание Inside the Games сообщило, что итоги командных соревнований Олимпиады в Пекине по фигурному катанию якобы могут пересмотреть. Основанием для этого будто бы является положительный допинг-тест одного из российских спортсменов, сданный до Игр.

В Сети заподозрили, что речь идет о Марке Кондратюке, пропустившем тренировку на ОИ-2022. Писеев отказался комментировать эту информацию, призвав дождаться официального ответа по ситуации.

«Ну, это слухи, зачем мы их будем комментировать? Вот когда разберутся, дадут официальный ответ, тогда будем комментировать. А сейчас нечего комментировать. Это слухи пока что», — заявил гендиректор ФФКР изданию «Политика Сегодня».

Ранее ситуацию с допинг-пробой прокомментировал спортивный юрист Артем Пацев. Он утверждает, что олимпийское золото не заберут у российских фигуристов автоматически.

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допинг олимпиада окр фигурное катание
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