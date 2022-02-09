Центробанк понизил официальный курс доллара на 50 копеек

Москва, 9 февраля. Центробанк понизил официальный курс доллара на четверг, 10 февраля. Об этом свидетельствуют данные сайта регулятора.

Доллар подешевел на 50 копеек в сравнении со значениями 9 февраля. Его официальный курс установлен на уровне 74,8 рубля. Евро потерял 51 копейку и стоит 85,38 рубля. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 50,76 копейки и соответствует 79,56 рубля.

На старте торгов Мосбиржи в среду американская валюта прибавила 5,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей сессии. Курс доллара составил 75,06 рубля. Курс евро поднялся на 9,75 копейки и достиг 85,75 рубля.

Рубль растет следом за нефтью. В пятницу российская валюта чувствовала себя достаточно уверенно, и в начале недели тенденция на укрепление продолжилась, отмечают аналитики.