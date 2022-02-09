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Песков: эскалация напряженности вокруг Украины чревата волатильностью на рынках

Экономика
Песков: эскалация напряженности вокруг Украины чревата волатильностью на рынках
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 февраля. Напряженная политическая обстановка, которая возникла из-за ситуации на Украине, способствует росту волатильности на рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Данная ситуация отражается на настроениях бирж, ответил он на вопрос о возможном ущербе национальной экономике из-за напряженности вокруг Украины.

«Экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряженность проецируется на настроение и на рынках, и на биржах и нашей страны, и других. Биржевые рынки везде в Европе реагируют весьма и весьма четко. Эти падения сменяются подъемами и так далее. То есть, такая повышенная волатильность — она, наверное, является таким нежеланным спутником. То есть, напряженности, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля ранее указал на связь инфляционного давления в России с мировой тенденцией. По его словам, сложно предугадать, когда оно будет исчерпано.

Рубль является самой недооцененной валютой в мире. Журнал The Economist констатировал это, используя «индекс бигмака». Курс рубля к доллару был бы справедлив, если бы составлял 23,24 единицы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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