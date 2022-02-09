Угрозу жителям Приморья в связи с утечкой аммиака удалось предотвратить

Владивосток, 9 февраля. В МЧС России по Приморскому краю оценили текущую ситуацию на месте инцидента с утечкой аммиака на складе местного предприятия.

Как пояснили в региональном МЧС РФ, сотрудники предприятия, которому принадлежит склад, сумели самостоятельно ликвидировать утечку аммиака, перекрыв дублирующий вентиль. Общий объем утечки составил всего 3-5 литров, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что никакого опасного облака газа не наблюдалось, сейчас на месте утечки аммиака проводится проветривание склада, угрозы работникам предприятия и населению нет.

Ранее ФАН сообщал об эвакуации 420 работников одного из предприятий во Владивостоке из-за произошедшей утечки аммиака. В МЧС РФ по Приморью, прибывшие на место инцидента, не зафиксировали ни одного случая отравления у сотрудников предприятия.