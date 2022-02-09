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Фигуристы Синицина и Кацалапов отказали в интервью американскому журналисту

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 14:12
Олимпийские игры 2022
Фигуристы Синицина и Кацалапов отказали в интервью американскому журналисту
Global Look Press  /  Raniero Corbelletti

Пекин, 9 февраля. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не стали общаться с журналистом из США Томом Шадом на Олимпийских играх, проходящих в китайском Пекине.

Представитель американской прессы хотел взять интервью у российской танцевальной пары фигуристов Синициной и Кацалапова, но получил отказ. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Они отказали. Едва ли это является сюрпризом. Менеджер микст-зоны говорит, что российские фигуристы ни с кем не общались после тренировок со времени прибытия на Олимпиаду», — посетовал Шад.

Российская сборная по фигурному катанию, в состав которой входят Синицина и Кацалапов, до сих пор ждет разъяснений от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу переноса церемонии награждения по итогам командного турнира. Организация объявила об этом 8 февраля, объяснив свое решение якобы обнаруженным у российского спортсмена сомнительным результатом допинг-теста.

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интервью кацалапов синицина
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