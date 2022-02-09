Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин опроверг информацию о госпитализации Жириновского

Москва, 9 февраля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь партии Александр Дюпин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

В Сети до этого появилась информация о том, что медики госпитализировали Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы, и сейчас политик находится под наблюдением врачей.

В ЛДПР отметили, что информация от анонимных источников не соответствует действительности.

«Информацию анонимных источников мы не подтверждаем. Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать», — сказал Дюпин.

Как стало известно ранее, Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от коронавирусной инфекции. Политик выразил уверенность, что вакцинация спасет его от заболевания.