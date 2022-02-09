Дефицит кадров в сфере здравоохранения возник в Волгограде

Волгоград, 9 февраля. На фоне пика заболеваемости коронавирусной инфикцией, в том числе и новым штаммом «Омикрон», во многих регионах вырос спрос на медработников. Похожая обстановка сложилась и в Волгограде.

На сайте поиска работы HeadHunter зарегистрировано около 500 объявлений по подбору медицинского персонала для волгоградских медучреждений, информирует сетевое издание «Волгоградская правда». Это в два раза больше, чем год назад. Увеличился спрос на лечащих врачей, фармацевтов, средний и младший медперсонал, лаборантов.

Работодатели привлекают специалистов не только достойной зарплатой, но и разными поощрительными «бонусами», такими как служебное жилье или компенсация за его аренду, разовые выплаты, подъемные для молодых специалистов, участие в программе «Земский доктор». В современной экономической ситуации государственным клиникам трудно конкурировать с частными, где доход выше, следовательно, специалисты стараются устроиться туда.

Ранее ФАН писал, что в четырех подмосковных городских округах начинаются работы по созданию поселков для медицинских работников. Первые поселки будут готовы в октябре 2022.