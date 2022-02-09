Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 16:24
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
16:12
Общество
Врач Зыкова заявила, что восстановление после омикрон-штамма COVID-19 может занять полгода
16:10
Политика
«Здесь найдете свою смерть»: Соловьев призвал Запад прийти в чувство и не угрожать России
16:10
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Все новости

Дефицит кадров в сфере здравоохранения возник в Волгограде
Общество
Дефицит кадров в сфере здравоохранения возник в Волгограде
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Волгоград, 9 февраля. На фоне пика заболеваемости коронавирусной инфикцией, в том числе и новым штаммом «Омикрон», во многих регионах вырос спрос на медработников. Похожая обстановка сложилась и в Волгограде.

На сайте поиска работы HeadHunter зарегистрировано около 500 объявлений по подбору медицинского персонала для волгоградских медучреждений, информирует сетевое издание «Волгоградская правда». Это в два раза больше, чем год назад. Увеличился спрос на лечащих врачей, фармацевтов, средний и младший медперсонал, лаборантов.

Работодатели привлекают специалистов не только достойной зарплатой, но и разными поощрительными «бонусами», такими как служебное жилье или компенсация за его аренду, разовые выплаты, подъемные для молодых специалистов, участие в программе «Земский доктор». В современной экономической ситуации государственным клиникам трудно конкурировать с частными, где доход выше, следовательно, специалисты стараются устроиться туда.

Ранее ФАН писал, что в четырех подмосковных городских округах начинаются работы по созданию поселков для медицинских работников. Первые поселки будут готовы в октябре 2022.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дефицит кадров в сфере здравоохранения возник в Волгограде
волгоград медики дефицит вакансии
Комментировать