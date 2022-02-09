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Мужская сборная России по хоккею одержала победу над Швейцарией в первом матче на ОИ-2022

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 14:07
Олимпийские игры 2022
Мужская сборная России по хоккею одержала победу над Швейцарией в первом матче на ОИ-2022
ТАСС  /  MARK CRISTINO

Пекин, 9 февраля. Российские хоккеисты одержали победу над Швейцарией в первом матче на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Шайба Антона Слепышева принесла мужской сборной России по хоккею победу над Швейцарией в первой игре на Олимпиаде в Пекине. Форвард московского ЦСКА отличился на 20-й минуте матча, который прошел на пекинском стадионе «Национальный».

Благодаря победе сборная России набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы B. Во втором матче на ОИ-2022 подопечные Алексея Жамнова сыграют с датчанами. Игра состоится 11 февраля. Сборная России является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Мужская сборная России по хоккею одержала победу над Швейцарией в первом матче на ОИ-2022
россия хоккей олимпиада швейцария ои-2022
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