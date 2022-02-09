Посол России в Минске Грызлов указал на попытки Киева привести Украину к реальной войне

Минск, 9 февраля. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе прикладывает все усилия для предотвращения решения вопроса силовым путем. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

В комментарии телеканалу «Россия-24» дипломат указал на попытки Киева привести страну к реальным военным событиям. Грызлов счел настоящую ситуацию на востоке Украине худшей из возможных.

Люди в стране голосовали за президента Владимира Зеленского из-за его обещаний о мирном будущем. Однако на деле все складывается противоположным образом.

«То, что сейчас происходит — это наихудший сценарий, который может быть», — пояснил посол РФ в Минске.

Ранее президент России Владимир Зеленский указал на необходимость выполнения Минских соглашений, к чему и призвал украинские власти. Глава государства добавил, что Киев нацелен на демонтаж договоренностей.