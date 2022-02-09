Дана Борисова поделилась подробностями перенесенной пластической операции и назвала ее стоимость

Российская телеведущая Дана Борисова в интервью ФАН рассказала, зачем решилась на модификации своего тела, а также назвала ориентировочную стоимость операции, через которую прошла. Надо отметить, сейчас телеведущая выглядит просто потрясающе — в свои 45 лет Дана может похвастаться фигурой 20-летней девушки.

«Я поправилась за последний год на девять килограммов на фоне препаратов, которые принимала по назначению врача, эти лекарства вызывали аппетит. Измучилась от сидения на диетах, все анализы испортила… Короче, решила сделать себе такой предновогодний подарок», — рассказала телеведущая о своей мотивации.

По словам Даны, операция длилась четыре с половиной часа.

«Мне сделали липосакцию практически всего тела — спины, живота, верхней части ног. И моим жиром мне подкорректировали тело. Довольна, конечно. Но результат еще будет постепенно проявляться через какое-то время», — уточнила она.

Дана Борисова назвала стандартную цену за подобную операцию:

«От шестисот [тысяч рублей] такой объем — четыре зоны».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Она рассказала, что это — ее вторая операция по корректировке тела, 12 лет назад у того же врача она увеличивала грудь.

«Пока на этом решила остановиться», — отметила Дана.

Свое отношение к модификациям тела телеведущая сформулировала так:

«К телу — нормально, к лицу — не очень, пока обхожусь средствами косметологии. В принципе, ничего против этого не имею, но считаю, что у меня пока нет показаний над лицом колдовать», — отметила она.

Какие выводы Дана Борисова сделала из истории Анастасии Волочковой, об опыте победы телеведущей над зависимостями, а также почему она осталась без соперницы на бой MMA российского промоушена «Наше дело», читайте в ближайшее время на сайте ФАН.