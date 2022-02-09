Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 14:54
14:52
Политика
«Куба — любовь моя!»: Альгис Микульскис о военных перспективах России в Латинской Америке
14:48
Весь мир
США запретили въезд в страну неугодным чиновникам из Сомали
14:48
Весь мир
Более 125 тысяч туристов из России посетили Египет за первые две недели 2022 года
14:47
Олимпийские игры 2022
Навка не исключила, что ситуация с допинг-тестом фигуриста из России является провокацией
14:46
Политика
«Температура 36,6»: ФАН выяснил подробности госпитализации Жириновского
14:44
Общество
Министр иностранных дел Великобритании посетит пары по физике и математике в МГУ
14:41
Армия
Генерал Картаполов: ОДКБ готова дать отпор провокациям Польши и Литвы против Белоруссии
14:40
Весь мир
Боевики «Аш-Шабаб» убили двух чиновников в Сомали
14:39
Экономика
Путин указал на проблемы в обеспечении мировых судей
14:35
Олимпийские игры 2022
Подозреваемому в допинге российскому фигуристу может грозить тюремный срок в Китае
Все новости

Россияне и швейцарцы устроили драку во время хоккейного матча на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022
Россияне и швейцарцы устроили драку во время хоккейного матча на Олимпиаде
ТАСС  /  Валерий Шарифулин

Пекин, 9 февраля. Хоккеисты российской сборной подрались с соперниками из Швейцарии на зимней Олимпиаде в Пекине. Стычка произошла в середине второго периода матча группового этапа.

Драка началась у ворот швейцарцев после одной из атак россиян. К участникам потасовки применили штрафы за грубость.

Наказание получили по два хоккеиста от каждой сборной. Оштрафованными россиянами стали Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов, а среди швейцарцев наказали Мирко Мюллера и Андреса Амбюля.

Игра со сборной Швейцарии стала первым матчем группового этапа Олимпиады в Китае для россиян. Хоккеисты из России готовились к зимним Играм в Пекине на протяжении последнего месяца.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Россияне и швейцарцы устроили драку во время хоккейного матча на Олимпиаде
россия хоккей олимпиада швейцария
Комментировать