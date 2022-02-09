Россияне и швейцарцы устроили драку во время хоккейного матча на Олимпиаде

Пекин, 9 февраля. Хоккеисты российской сборной подрались с соперниками из Швейцарии на зимней Олимпиаде в Пекине. Стычка произошла в середине второго периода матча группового этапа.

Драка началась у ворот швейцарцев после одной из атак россиян. К участникам потасовки применили штрафы за грубость.

Наказание получили по два хоккеиста от каждой сборной. Оштрафованными россиянами стали Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов, а среди швейцарцев наказали Мирко Мюллера и Андреса Амбюля.

Игра со сборной Швейцарии стала первым матчем группового этапа Олимпиады в Китае для россиян. Хоккеисты из России готовились к зимним Играм в Пекине на протяжении последнего месяца.