В Госдуме призвали дождаться официальной информации о допинг-тесте российских фигуристов

Москва, 9 февраля. Российским спортсменам и болельщикам нужно дождаться официальной информации о причинах переноса церемонии награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на ОИ в Пекине, заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства. Портал Inside the Games позже написал со ссылкой на источники, что причиной задержки может быть сомнительная допинг-проба у российского фигуриста.

Парламентарий Свищев призвал не доверять Inside The Games. По его словам, это может быть какая-то ошибка, не стоит «заниматься истерией», пишет «Вечерняя Москва».

«Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России», — добавил депутат на встрече с журналистами.

Сборная России по фигурному катанию досрочно выиграла командный турнир в Пекине. Второе место заняла команда США, третьими стали представители Японии.

Ранее по ситуации с фигуристами высказалась депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, консультация МОК, из-за которой была отложена церемония награждения, может быть стандартной процедурой.