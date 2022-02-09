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Кремль назвал достаточными существующие меры поддержки экономики России

Экономика
Кремль назвал достаточными существующие меры поддержки экономики России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 февраля. Действующие программы поддержки бизнеса, промышленности и других сфер экономики обеспечивают нужные темпы развития, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия поддерживает определенный уровень экономического развития, несмотря на напряжение на международной арене. По мнению Пескова, уже реализуемых мер хватит, чтобы сохранять эти показатели.

«В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, (это — Прим. ред.) и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития», — отметил Песков.

Представитель Кремля ранее заявил, что инфляционное давление связано с общемировыми тенденциями, поэтому сложно предугадать, когда оно будет исчерпано.

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