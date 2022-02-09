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Два вертолета не могут покинуть аэропорт Салехарда из-за непогоды

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 13:46
Общество
Два вертолета не могут покинуть аэропорт Салехарда из-за непогоды
wikipedia.org  /  Vasyatka1 / CC BY-SA 4.0

Салехард, 9 февраля. Вылеты вертолетов задерживаются в аэропорту Салехарда. Причиной послужили неблагоприятные метеорологические условия.

Согласно последним данным, задерживаются два регулярных вертолетных рейса авиакомпании «Ямал». Вылет вертолета по маршруту Салехард — Новый Порт запланирован на 09:50 10 февраля. Вылет борта из Салехарда в Яр-Сале перенесен на 09:20 10 февраля. Пассажирам, планирующим отправиться этими рейсами, оказывают все услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Новоуренгойская транспортная прокуратура следит за возможными нарушениями прав граждан.

В Салехард ранее доставили новую технику для уборки снега. Ее осмотрел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Машины привезли на базу АО «Салехарддорстрой». В прошлом году для региона закупили 61 единицу транспорта.

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