Крупнейшее в мире иглу на гималайском горнолыжном курорте станет рестораном

На горнолыжном курорте Гульмарг возвели иглу высотой более 11 метров. Это самое массивное снежное здание в мире.

Предыдущий рекорд принадлежал построенной в Швейцарии деревне из иглу, высота самой крупной снежной постройки там достигала почти 10 метров, но индийские мастера обошли своих коллег.

«Это самое большое иглу в мире, высота его более 11 метров, а диаметр — почти 14 метров. Мы уже написали в Книгу рекордов Гиннесса, и их команда посетит нас на следующей неделе, чтобы зафиксировать наш рекорд», — рассказал прораб Сайед Васим Шах.

Громадное снежное жилище всего за 64 дня возвела группа рабочих из шести человек.

«Мы делали снежные кирпичи из воды и снега. Сначала набирали снег в ящики и заливали их водой, а затем прижимали снег ногами. И уже через 15 минут снежный кирпич был готов», — поделился один из рабочих Машкоор Поде.

Внутри иглу планируют открыть ресторан — это будет единственное в мире заведение, где можно перекусить, сидя за столом из снега на ледяных лавках. Погода на курорте достаточно переменчива. Чтобы иглу не растаяло в теплое время года, ему планируют обеспечить все необходимые условия.