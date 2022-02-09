Могут ли новые власти Ирана спасти страну от многолетнего экономического кризиса

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе недавней встречи с чиновниками экономического сектора заявил, что финансовый кризис в стране является последствием не только санкционной политики Запада, но и неграмотного руководства предыдущих правительств.

Iran's Supreme Leader Ali #Khamenei Says 'Wrong Decisions' Have Hurt #Iran's Economy, implicitly accusing the administration of former President Hassan #Rouhani.#TheArabPosts pic.twitter.com/KdMztkUbkm — The Arab Posts (@The_Arab_Posts) January 31, 2022

Как сказал аятолла, «неверные решения» за последнее десятилетие привели к тому, что показатели ВВП, инфляции, безработицы и жилищного строительства оказались неудовлетворительными. Хаменеи указал на недостаточный уровень сотрудничества властей с производителями и подверг критике низкое качество некоторых видов национальной продукции, например, автомобилей и бытовой техники, при необоснованно высокой цене.

Сказанное явно относилось к «реформистскому правительству» экс-президента Хасана Роухани, который в начале своего правления добился заключения ядерной сделки и тем самым смог отчасти улучшить финансовую ситуацию в стране. После отказа США от договора и восстановления антииранских санкций экономика Исламской Республики понесла значительный ущерб, что привело к резкому ухудшению уровня жизни населения.

На этом фоне критики из числа консерваторов начали демонизировать Роухани, и с приходом нового правительства Эбрахима Раиси списали на администрацию экс-президента все грехи, пообещав в короткие сроки добиться впечатляющих успехов.

Врожденные пороки

Тем не менее многие эксперты называют основной проблемой порочную экономическую модель, сформировавшуюся задолго до появления Роухани на президентском посту. Заявления же Хаменеи, по некоторым мнениям, призваны отвлечь внимание общественности от того, что за первые полгода правления Раиси он так и не добился каких-либо ощутимых результатов.

Многие его сторонники полагали, что один лишь отказ от проводимой ушедшей администрацией «неолиберальной» политики уже повлечет за собой некоторые успехи. В действительности же все громкие лозунги новых властей пока остаются лишь красивыми словами о намерении сдерживать инфляцию, создавать новые рабочие места и так далее.

Федеральное агентство новостей /

На данный момент санкции действительно оказывают серьезное влияние на иранскую экономику, которую каждое из правительств пыталось сделать самодостаточной и менее зависимой от экспорта нефти. Стоит отметить, что на фоне постоянно действовавших ограничений стране удалось добиться в этом определенных успехов, но в значительной степени республика не в состоянии реализовать свой немалый экономический потенциал из-за внутренних препятствий, созданных самой правящей верхушкой.

Сильные и слабые

Одним из таких примеров является серьезное давление, которое оказывается Тегераном на частное предпринимательство. Значительная доля наиболее доходных отраслей промышленности принадлежит финансируемым государством организациям и фондам, которые возглавляются военными, в основном представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Диктуемая ими экономическая политика, вкупе с повсеместными бюрократией, коррупцией и кумовством, попросту не позволяет частному сектору полноценно функционировать.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, это сказывается на разрыве в благосостоянии между различными слоями общества. Как отметили некоторые аналитики, после заключения ядерной сделки и снятия с Ирана санкций в 2015 году его экономика действительно показала заметный прирост, во многом благодаря начавшейся торговле нефтью.

Однако частный сектор от возможности активнее взаимодействовать с зарубежными партнерами почти ничего не поимел — многие иностранные предприниматели настороженно отнеслись к открывшемуся иранскому рынку, а те, кто решился «попытать там счастья», натолкнулись на непреодолимую во многих случаях бюрократическую стену и взяточничество.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что финансовая ситуация в стране ухудшается даже на фоне растущих доходов от экспорта нефти. Благодаря совершенствующимся методам обхода санкций прибыль Ирана в этой сфере постепенно восстанавливается после резкого спада, наблюдавшегося с 2018 по 2020 годы из-за ограничений со стороны США и начавшейся пандемии коронавируса. В декабре 2021-го власти республики заявили о 40%-м повышении объемов поставок в другие страны за истекший год. Однако по каким-то причинам деньги явно не доходят до рядовых граждан.

Число находящихся за чертой бедности за последние три года выросло втрое и достигло 35% населения, при этом порядка 40% граждан нуждаются в доступном жилье. Безработица среди молодежи, по различным данным, колеблется от 25 до 40%, что подталкивает все больше иранцев, включая квалифицированных специалистов, к эмиграции.

Федеральное агентство новостей /

Лояльность вместо компетентности

Тем не менее нельзя назвать это исключительной виной прошлой администрации Роухани. Как отмечают эксперты, основной проблемой является отсутствие общей экономической доктрины, из-за чего все финансовые ведомства и организации государства действуют разрозненно и преследуют свои личные цели.

Критики указывают на то, что в этом плане трудно ожидать реального прогресса от правительства Раиси: если в команде его предшественника были лица с дипломами ведущих западных вузов, работавшие по профилю, то теперь ряд чиновников занимает должности, к которым ранее не имел отношения.

Многие из них имеют экономическое образование, однако получено оно в Университете имама Садека. Уделяя большое значение исламизации гуманитарных наук, это учреждение имеет довольно спорную академическую репутацию, зато пользуется большим спросом у карьеристов: пройдя здесь «проверку на лояльность» клерикальному режиму, можно рассчитывать на высокий пост в государстве.

Девять министров нового правительства являются членами команды экс-президента Махмуда Ахмадинежада, которая не считалась достаточно компетентной в финансовых вопросах. Также в состав руководства страны вошло больше представителей КСИР, чем когда-либо, что подчеркивает, как именно стремится закрепить свою власть новый президент — за счет поддержки «силовиков», а не народа.

Это же позволит эффективнее бороться с протестными настроениями, если правительству в очередной раз не удастся сдержать предвыборные обещания. Оценивая совокупность всех этих факторов, эксперты какого-либо прорыва в улучшении благосостояния республики не ожидают.

Непосильные задачи

Несмотря на то, что Раиси унаследовал от Роухани расшатанную бесхозяйственностью и санкциями экономику, именно благодарю последнему она хотя бы удержалась на плаву. Однако, стремясь получить поддержку населения, новая власть сделала экс-президента «козлом отпущения».

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Keystone Press Agency

Действующая администрация поставила перед собой довольно амбициозные и выглядящие нереальными задачи — создание 1 млн новых рабочих мест и 4 млн единиц жилья за четыре года, удержание инфляции в пределах 10% и установление стабильного и единого обменного курса.

Касательно последнего пункта многие аналитики выдвигают неутешительные прогнозы. На данный момент таких курсов три — официальный субсидируемый, рыночный и предлагаемый Центробанком для импортеров и экспортеров товаров первой необходимости. Первый из них, который власти желают устранить, предназначается для поддержки наиболее бедных слоев за счет скидок на товары первой необходимости, однако по большей части он превратился в «кормушку» для коррупционеров.

Чтобы отменить субсидии, правительство намеревается компенсировать их льготными выплатами малоимущим, размер которых будет зависеть от доходов. Но специалисты указывают на то, что подобный подход хорош лишь в теории, а на деле может привести к очередному всплеску хищений в процессе внедрения новой системы, волнению среди народа и новому витку инфляции.

Удивительный бюджет

В декабре прошлого года Раиси представил в парламент проект бюджета, который наглядно отражает видение правительства о решении предстоящих задач. Он составляет 121 млрд долларов (на 46% выше такового при Роухани) и предполагает 8%-й роста ВВП даже при сохранении санкций США, так как власти намереваются свести их воздействие на нет.

По прогнозам правительства, доходы от нефти и газа увеличатся на 9% по сравнению с прошлым финансовым годом. Для покрытия государственных расходов планируется повысить на 126% налогообложение для предприятий и юридических лиц и на 55% — для контрактных работников, а также увеличить пошлины на импорт и услуги.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что от всех дополнительных расходов будут освобождены принадлежавшие Корпусу стражей исламской революции предприятия и компании, также на 20% сократятся доходы от налога на богатство. При этом затраты на содержание КСИР, охраняющего клерикальный режим, возрастут почти в 2,4 раза, в то время как прирост заработных плат обычных армейцев лишь компенсирует инфляцию. Повышение зарплаты для рядовых граждан в среднем составит около 10%, что заметно ниже прогнозируемой независимыми экспертами инфляции. Таким образом можно ожидать еще более резкий контраст в доходах бедных и богатых.

Все это словно подчеркивает расчет властей на сохранение своих позиций за счет лояльных вооруженных подразделений, которые смогут сдержать напор недовольных отсутствием положительных перемен. Как указывают аналитики, реальный прогресс в экономике и рост благосостояния можно ожидать лишь в том случае, когда руководство страны сможет выработать единую экономическую стратегию, ныне отсутствующую, и побороть бюрократию с коррупцией. В противном же случае даже снятие всех санкций вряд ли коренным образом изменит жизнь в республике к лучшему.