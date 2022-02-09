Астрологи перечислили три знака зодиака, которых ждет успех на любовном фронте в зрелом возрасте

Москва, 9 февраля. Не всем мужчинам и женщинам удается встретить свою вторую половинку в молодости. Кто-то находит счастье уже в зрелом возрасте. Астрологи перечислили три знака зодиака, представителям которых удастся обрести любовь даже в старости.

Женщины-Близнецы требовательны к своим партнерам. Их часто называют диктаторами в юбках. Устав от постоянного контроля и указаний, мужчины часто бросают таких девушек. Однако в более зрелом возрасте женщины-Близнецы начинают больше ценить отношения. Ближе к старости они становятся покорными и ласковыми. Несмотря на сложный характер, у них есть все шансы обрести вторую половинку.

Женщины под знаком зодиака Скорпион редко выходят замуж до 40 лет. Многие из них отсеивают хороших кандидатов в супруги. В зрелом возрасте у них есть все шансы обрести женское счастье. Поздние браки для Скорпионов крайне удачны. Избавившись от сомнений, преследовавших их в юности, они готовы наслаждаться семейной жизнью.

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Стремление к лидерству мешает женщинам-Водолеям построить крепкие отношения в молодости. Они часто берут на себя главенствующую роль в паре, а позже упрекают мужчину в безынициативности. Спустя десятилетия женщины-Водолеи, наоборот, ищут партнера-лидера.

Астрологи ранее перечислили три одержимых деньгами знака зодиака. Например, Овны чувствуют себя по-настоящему счастливыми только в том случае, если могут приобрести все, что им хочется. Близнецы считают, что успех исчисляется деньгами на счете.