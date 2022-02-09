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Юрист Пацев заявил, что российских фигуристов не лишат олимпийского золота автоматически

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Юрист Пацев заявил, что российских фигуристов не лишат олимпийского золота автоматически
Global Look Press  /  Wang Yuguo/XinHua

Москва, 9 февраля. Российских фигуристов не могут автоматически лишить золота зимней Олимпиады в Пекине из-за ситуации с допинг-тестом. Таким мнением поделился спортивный юрист Артем Пацев.

Эксперт прокомментировал сообщение иностранных СМИ о возможном пересмотре итогов командных соревнований по фигурному катанию, в которых победили россияне. По данным портала Inside the Games, результат может быть изменен из-за якобы возникших проблем с допинг-пробами одного из российских фигуристов.

При этом тест спортсмена был сдан до Игр в Китае. Пацев утверждает, что автоматическое аннулирование результатов возможно лишь в случае, когда положительная проба взята в период самого соревнования.

«Если речь идет о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить», — заявил юрист в комментарии «Чемпионату».

Ранее о ситуации с допинг-тестом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал не ориентироваться на источники и дождаться официальных разъяснений Международного олимпийского комитета.

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