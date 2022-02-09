Захарова предсказала переписывание истории Второй мировой войны из-за действий НАТО

Москва, 9 февраля. Пропаганда НАТО скоро дойдет до того, что мир будет думать, будто США спасли мир от фашизма. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пока, по ее словам, о роли СССР говорят 30% людей. Дипломат возмутилась, что сегодняшняя тенденция к сносу памятников и переписыванию истории скоро приведет к плачевным результатам. Захарова уверена, что скоро население Земли будет думать так: фашисты завоевали Европу, затем напали на США, но Вашингтон всех спас.

«А мы, естественно, будем причислены не к антигитлеровской коалиции, а, наоборот, к оси зла. Мы практически на каждом брифинге рассказываем о ключевых вехах Второй мировой войны, о нашем участии, обращаем внимание на ситуацию с памятниками нашим солдатам. Но мы не должны быть единственными, кто этим занимается. Эту тему надо сделать ключевой», — сказала Мария Захарова.

Недавно дипломат указала на надменное отношение США к европейским партнерам. Вашингтон не воспринимает их как равных.