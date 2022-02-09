«Здесь найдете свою смерть»: Соловьев призвал Запад прийти в чувство и не угрожать России

Западным странам лучше не шутить с Россией и отказаться от попыток через угрозы и манипуляции повлиять на решения Москвы. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Западные страны продолжают концентрировать силы и средства в Восточной Европе. Так, первые военные США прибыли в Польшу для укрепления сил НАТО в Восточной Европе 5 февраля. Самолет с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлился в польском Жешуве, расположенном в 90 километрах от границы с Украиной. В понедельник, 9 февраля, в Польшу прибыли четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из той же дивизии. Всего в Польшу должны быть отправлены 1,7 тыс. человек.

Американские военнослужащие 8 февраля прибыли в Румынию, чтобы подготовить размещение контингента войск, который США планируют расквартировать в стране. Анонсируя отправку военнослужащих в Европу, представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что американский военный контингент будет направлен «не навсегда», а только для «оказания поддержки» союзникам в регионе. Западные государства продолжают оказывать Украине военную помощь, отправляя ей различного вида вооружения.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Телеведущий Владимир Соловьев призвал Запад прийти в чувства и не угрожать России. По его словам, те страны, которые сегодня поставляют Украине оружие, совершают большую ошибку.

«Те, кто хочет передать Украине оружие, — пусть сами его возьмут в руки и, как их деды, найдут здесь смерть. Любой, кто захочет приблизиться к нашей границе с оружием в руках, пусть читают стихотворение Александра Пушкина. Он точно определил, что и как мы будем делать. Именно поэтому мы никому из европейцев не верим — потому что у нас есть историческая память. Поэтому, когда мы смотрим на европейцев, щебечущих нам на своих цивилизационных языках о своих прекрасных гуманистических ценностях, хочется напомнить, что 27 млн наших людей отдали свои жизни», — заявил он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Соловьев процитировал президента России Владимира Путина, который в документальном фильме «Миропорядок 2018» заявил: «Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?» По словам журналиста, Россия никому не даст себя уничтожить.

«Я вам скажу так: зачем нам такой мир, в котором нет России? Если Европа считает, что мы дадим себя уничтожить, а они придут на освободившиеся земли, как того давно мечтали, вот, что я им скажу: здесь найдете свою смерть», — резюмировал Владимир Соловьев.

Запад начинает понимать, что мир больше не однополярный. Россия после поражения в холодной войне и унижения 90-х снова стала субъектом геополитики с сильной, хорошо оснащенной и эффективной армией. Об этом рассказала политолог Наталья Макеева.