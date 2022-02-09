Сатановский: наступление ВСУ в Донбассе может начаться в любой момент

Москва, 9 февраля. Россия не заинтересована в эскалации внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе и внимательно следит за развитием ситуации в соседней стране, заявил политолог Евгений Сатановский.

Ученый-востоковед Евгений Сатановский обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в активной подготовке к наступлению против ДНР и ЛНР.

«Донбасс подвергнется массированным атакам (со стороны ВСУ. —Прим. ред.) — а подо что еще везут туда вооружение и едут туда военные практически со всего блока НАТО?» — предупредил эксперт.

Он провел опрос среди своей аудитории о вероятности войны на востоке Украины. По словам Сатановского, из более чем 2,5 тысячи проголосовавших 53% уверены, что ситуация на Украине не обойдется без масштабных боевых действий, а 26% затруднились с ответом. Себя Сатановский отнес к последней категории. Политолог заявил, что атака ВСУ в Донбассе может начаться в любой момент.

Официальные представители МИД и Минобороны РФ многократно разъясняли полное отсутствие каких-либо агрессивных планов, направленных против Украины, и отмечали строго оборонительный характер российской военной доктрины.

Ранее Сатановский обвинил США в распространении дезинформации о якобы готовящемся «нападении» ВС РФ на Украину. О начале крупных командно-штабных учений ВСУ «Метель — 2022» информировал RT.