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ФХР перепутала фотографию Телегина в составе сборной России на матч против Швейцарии

Олимпийские игры 2022
ФХР перепутала фотографию Телегина в составе сборной России на матч против Швейцарии
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Пекин, 9 февраля. Пресс-служба Федерации хоккея России перепутала фотографию защитника челябинского «Трактора» при публикации стартового состава команды ОКР на матч группового этапа против Швейцарии.

Вместо Сергея Телегина представители ФХР поставили фотографию олимпийского чемпиона 2018 года, форварда омского «Авангарда» Ивана Телегина. Через несколько минут ошибка была исправлена.

Сборная России на данный момент выиграет у команды Швейцарии со счетом 1:0 в первом матче группового этапа 24-х зимних Олимпийских игр. Единственную шайбу в ворота Рето Берра забросил Антон Слепышев в конце первого периода.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ. Форвард оформил голевую передачу во встрече с «Коламбусом» прошедшей ночью.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / ФХР перепутала фотографию Телегина в составе сборной России на матч против Швейцарии
хоккей иван телегин сергей телегин
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