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Конфликт Пакистана и Афганистана грозит проблемами региону

Весь мир
Конфликт Пакистана и Афганистана грозит проблемами региону
Global Look Press  /  Hussain Ali

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно для информации и не являются пропагандой.

Падение Кабула в августе прошлого года в Исламабаде встретили бурными овациями. Пакистанцы праздновали победу афганских талибов («Талибан»1 — движение, запрещенное в России), рассчитывая на то, что с «Исламским эмиратом Афганистан» наконец получится сблизиться и подружиться. Когда талибы сформировали, мягко говоря, странное правительство, не включив в него ни нацменьшинства, ни женщин, единственный, кто горячо поддержал боевиков, был Пакистан, призвавший мир признать новую власть в Афганистане и начать оказывать ей финансовую помощь.

Оно и понятно, Исламабад оказал непосредственное влияние на формирование афганского кабмина. Так, в прошлом году в Кабул приехал ни много ни мало глава межведомственной разведки Пакистана (Inter-Services Intelligence, ISI) генерал Фаиз Хамид.

По мнению экспертов и ряда СМИ, его главной целью было продвинуть в правительство пропакистанских членов «Сети Хаккани» (террористическая организация, запрещена в РФ) и не дать нелояльному Абдуле Гани Барадару, просидевшему когда-то три года в пакистанской тюрьме, занять главенствующую позицию.

Затем при посредничестве афганских талибов пакистанские власти решили сблизиться с террористами, годами истязавшими страну. Речь идет о местной радикальной группировке «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ).

Впрочем, перемирие продлилось недолго, и 2022 год начался с новой волны кровопролития — за один только январь терактов в Пакистане произошло больше чем за весь прошлый год.

Дальше-хуже

Помимо деятельности членов ТТП, между Пакистаном и Афганистаном существует еще одна проблема — демаркация границы.

Так, недавно афганские пограничники принудили пакистанских рабочих остановить работы по возведению ограды вдоль границы между государствами. За инцидентом последовал обмен гневными заявлениями между официальными лицами. По словам пресс-секретаря талибов Забихуллы Муджахида, вопрос границы до сих пор не решен, поэтому строительство ограждения может расколоть людей по обеим сторонам». На это в Исламабаде возразили, мол, ограда будет стоять, так как это «ограда мира и спокойствия».

Из истории вопроса

Так называемая «Линия Дюранда» была проведена в 1893 году между Британской Индией и Афганистаном. Участвовали в этом тогдашний афганский правитель Абдур Рехман Хан и секретарь индийской колониальной администрации сэр Мортимер Дюранд.

В 1947 году Индия обрела независимость и Пакистан унаследовал «Линия Дюранда». Кабул в свою очередь отказывается признать включение территорий пуштунских племен в состав Пакистана. Правительство Афганистана даже выступило против принятия Пакистана в члены ООН в 1947 году.

Итак, конфликт не решен по сей день. Талибы не собираются идти на территориальные уступки. Максимум, что удалось сторонам — это облегчить механизм пересечения границы и торговли. 

Афганские и пакистанские талибы

В Исламабаде утверждают, что за 15 лет члены ТТП вместе с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и рядом других связанных с ними группировок убили 80 000 пакистанцев и нанесли экономический ущерб в размере более 150 миллиардов долларов. При этом большая часть руководства ТТП базируется в Афганистане. Из Кабула пакистанским талибам оказывается всевозможная помощь. И сегодня эта поддержка возрастает по мере укрепления «Талибана» в Афганистане.

Все дело в том, что афганские талибы хотят держать ТТП как можно ближе, дабы не допустить массового перехода ее членов в «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) , открыто противостоящее «Талибану».

Учитывая это и то, что перемирие между ТТП и властями Пакистана провалилось, эксперты ожидают нарастания напряжения в отношениях между Пакистаном и Афганистаном.

Раскол неизбежен

Пограничный спор между странами пока не решен и нет никаких оснований полагать, что это произойдет в ближайшее время. Это может породить очередные инциденты на границе.

Пакистану также вряд ли удастся достигнуть каких-либо договоренностей с ТТП. Новые теракты заставят пакистанское руководство начать давить на афганских талибов. А если под угрозой окажутся китайские активы, то Пекин точно найдет способ воздействовать на Исламабад с тем, чтобы тот разобрался со своими афганскими партнерами.

Нет также никакой уверенности в том, что у Пакистана хватит сил заставить афганских талибов прекратить взаимодействие с ТТП. И это делает надежды на стабильность в регионе все более и более прозрачными.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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