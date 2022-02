Конфликт Пакистана и Афганистана грозит проблемами региону

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно для информации и не являются пропагандой.

Падение Кабула в августе прошлого года в Исламабаде встретили бурными овациями. Пакистанцы праздновали победу афганских талибов («Талибан»1 — движение, запрещенное в России), рассчитывая на то, что с «Исламским эмиратом Афганистан» наконец получится сблизиться и подружиться. Когда талибы сформировали, мягко говоря, странное правительство, не включив в него ни нацменьшинства, ни женщин, единственный, кто горячо поддержал боевиков, был Пакистан, призвавший мир признать новую власть в Афганистане и начать оказывать ей финансовую помощь.

Оно и понятно, Исламабад оказал непосредственное влияние на формирование афганского кабмина. Так, в прошлом году в Кабул приехал ни много ни мало глава межведомственной разведки Пакистана (Inter-Services Intelligence, ISI) генерал Фаиз Хамид.

