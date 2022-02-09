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Оператор по вывозу мусора в Подмосковье оштрафован почти на 5 млн рублей
Общество
Оператор по вывозу мусора в Подмосковье оштрафован почти на 5 млн рублей
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 9 февраля. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» оштрафован на 4,78 млн рублей за некачественную работу по вывозу ТКО с контейнерных площадок у многоквартирных домов Московской области. Больше всего пострадал городской округ Подольск, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве отметили, что штраф за несвоевременно вывезенные отходы с каждой площадки в ближайшее время будет увеличен с 5 до 50 тысяч рублей, а в случае повторения ситуации договор с региональным оператором будет прекращен.

Госжилинспекция региона организовала перерасчет платежей для жителей, которых затронули нарушения вывоза отходов, сумма перерасчета составит около 1,4 млн рублей. Государству после привлечения к административной ответственности организация заплатит 4,78 млн рублей. В прошлом году ООО «МСК-НТ» уже заплатило штрафов в Подольске на 4,4 млн рублей.

Ранее ФАН рассказывал о не слишком благополучной ситуации с переработкой ТКО в Татарстане. По мнению депутата Госсовета республики Атласова, проблема заключается в недостаточной организации раздельного сбора отходов.

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подмосковье оператор штраф вывоз тко
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