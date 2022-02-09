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Вице-премьер Молдавии Спыну разъяснил ситуацию с аудитом долга перед «Газпромом»

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 13:23
Экономика
Вице-премьер Молдавии Спыну разъяснил ситуацию с аудитом долга перед «Газпромом»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 9 февраля. Правительство Молдавии надеется разрешить конфликт с корпорацией «Газпром» через аудит своего долга. Однако российская компания считает, что Кишинев не соблюдает достигнутые ранее договоренности.

«Газпром» считает подход молдавской стороны к аудиту односторонним, но это соответствует пункту 5 протокола, подписанного ранее. Именно из-за этого Агентство публичной собственности Молдавии уполномочили выполнить нужные процедуры.

«Эту информацию довели до сведения мажоритарного акционера — "Газпрома", который вопреки договоренностям созвал единоличное заседание наблюдательного совета для утверждения документации по аудиту», — написал Спыну в Telegram-канале.

Власти Молдавии ранее запросили пересмотр долгосрочного контракта у «Газпрома». В общей сложности подготовлено 19 поправок к действующим договоренностям.

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