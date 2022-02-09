Конькобежка Журова считает странной ситуацию с допинг-тестами российских фигуристов на ОИ

Москва, 9 февраля. Заслуженный мастер спорта и обладательница золотой медали Олимпиады 2006 года Светлана Журова высказалась о якобы положительных результатах тестирования российских спортсменов на ОИ в Пекине.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту считает странным решение о переносе награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на зимних Играх-2022. Церемония чествования олимпийцев должна было состояться 8 февраля, однако была отложена из-за вопросов по поводу допинг-теста представителя сборной России.

«Это очень странная ситуация. Потому что говорят, что нашли допинг. Почему сразу допинг? Кто-то подал какой-то протест, идет юридическая консультация, и никто ничего не говорит. Все завуалировано. И почему подозревается именно наш спортсмен? Ведь было сказано, что церемония награждения перенесена из-за "юридической консультации"», — отметила Журова в комментарии «Чемпионату».

Кроме того, олимпийская чемпионка допускает, что консультация МОК и WADA носит рядовой характер и связана с препаратом, имеющим терапевтическое разрешение в некоторых случаях. Журова добавила, что антидопинговое агентство не может знать врачебные тайны каждого спортсмена, а только констатирует факт нахождения того или иного вещества в его крови.