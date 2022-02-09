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Жители Марий Эл играют в керлинг с метлой и чайниками

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 13:51
Общество
Жители Марий Эл играют в керлинг с метлой и чайниками
Prt Scr youtube.com  /  ГТРК Марий Эл

Йошкар-Ола, 9 февраля. Жители Медведского района Республики Марий Эл решили заняться необычным для себя спортом — керлингом, чтобы почувствовать себя участниками зимней Олимпиады в Пекине.

Профессиональные спортсмены используют специальные снаряды из особой породы гранита. У жителей Марий Эл все проще: они приспособили для игры домашние чайники и обычную метлу, сообщает информационное агентство «МедиаПоток».

По словам жительницы поселка Екатерины Александровой, игра организована не профессионально, по-простому, и домашняя утварь справляется со своими задачами.

Ранее ФАН рассказывал о зачислении участницы сборной России по керлингу Алины Ковалевой в Росгвардию. Она приняла присягу и получила звание рядового незадолго до отъезда на Олимпиаду.

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