Жители Марий Эл играют в керлинг с метлой и чайниками

Йошкар-Ола, 9 февраля. Жители Медведского района Республики Марий Эл решили заняться необычным для себя спортом — керлингом, чтобы почувствовать себя участниками зимней Олимпиады в Пекине.

Профессиональные спортсмены используют специальные снаряды из особой породы гранита. У жителей Марий Эл все проще: они приспособили для игры домашние чайники и обычную метлу, сообщает информационное агентство «МедиаПоток».

По словам жительницы поселка Екатерины Александровой, игра организована не профессионально, по-простому, и домашняя утварь справляется со своими задачами.

Ранее ФАН рассказывал о зачислении участницы сборной России по керлингу Алины Ковалевой в Росгвардию. Она приняла присягу и получила звание рядового незадолго до отъезда на Олимпиаду.