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Financial Times: Европа серьезно пострадает в случае введения санкций против России

Политика
Financial Times: Европа серьезно пострадает в случае введения санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 9 февраля. Европейские рынки, промышленность, экономика и банковское дело могут серьезно пострадать в случае введения санкций ЕС против России. К такому выводу пришли эксперты британского издания Financial Times.

Журналисты напомнили, что Москва является крупнейшим поставщиком топлива в Евросоюз. В частности, 40% импорта природного газа и почти треть от ввоза сырой нефти приходится на Россию.

Ведущий аналитик по нефти и газу в CS Global Markets Рональд Смит отметил, что сейчас запасы голубого топлива ЕС ниже исторического уровня, а цены на газ существенно возросли.

«Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу», — сказал эксперт.

В Financial Times признали, что многие европейские политики опасаются неготовности ЕС к введению санкций против России, которая способная пережить любые западные ограничения.

МИД России ранее выразил надежду на отказ Евросоюза от введения санкций против Москвы. По словам дипломатов, ограничения могут негативно повлиять на международную финансовую систему.

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