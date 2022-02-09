Друг Заворотнюк рассказал, что актриса не может шевелить рукой из-за частичного паралича

Москва, 9 февраля. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, борющаяся с онкологическим заболеванием, страдает от частичного паралича. Об этом рассказал знакомый семьи актрисы, режиссер Анатолий Демидов.

Если верить словам друга знаменитости, ее состояние значительно ухудшилось. Раньше Заворотнюк могла сидеть, но сейчас проводит большую часть времени в коляске в горизонтальном положении, утверждает Демидов.

«У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением», — уточнил знакомый актрисы.

По словам мужчины, звезде «Моей прекрасной няни» приходится применять поддерживающие препараты, из-за которых она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Кроме того, артистка не может долго сохранять концентрацию внимания, отметил Демидов. Иногда кажется, что Заворотнюк будто впадает в прострацию и становится безучастна к происходящему, поделился режиссер.

Из рассказа друга знаменитости складывается впечатление, что надежды на ее выздоровление нет. Врачи называют болезнь актрисы неизлечимой, подчеркнул Демидов.

«Вопрос стоит только о продлении жизни», — приводит слова режиссера kp.ru.

Напомним, о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно более двух лет назад. Родные актрисы за все это время так официально и не озвучили информацию о ее диагнозе. Предполагается, что знаменитость страдает от опухоли головного мозга. Редкие очевидцы подтверждают, что звезду «Моей прекрасной няни» тяжело узнать из-за серьезного недуга.