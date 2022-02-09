Всего одна «уступка» Москвы заставила Запад играть по правилам России

Москва, 9 февраля. Всего один грамотный ход России заставил Запад пойти на серьезные уступки и прислушаться к Москве. Об этом рассказал известный политический аналитик Алексей Наумов.

Эксперт подчеркивает, что планомерная и продуманная внешняя политика РФ дает свои плоды. Россия заставила думать Запад, что идет на серьезную уступку, тем самым вынудив США и ЕС тоже пойти навстречу и играть по новым правилам.

«Впервые за долгое время российская внешняя политика очень хорошо реализуется прямо по этапам. К чему мы пришли на сегодняшний день? Россия в отношении Запада совершила одну "уступку" — не вторглась на Украину. При этом вторгаться на Украину РФ и не собиралась. Однако к нам приезжают один за одним западные лидеры», — заявил Наумов в эфире программы «60 минут».

Аналитик считает, что одним из показателей существенного сдвига в отношениях и переговорах России и Запада является прошедшая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона и прозвучавшие в ходе итоговой пресс-конференции заявления.

«Главным словом переговоров Макрона и Путина была "финляндизация". По факту мы понимаем, что разговор об этом идет. Что такое "финляндизация"? По сути, это когда политика соседней с вами страны в обязательном порядке учитывает ваши внешнеполитические интересы. В Финляндии после Второй мировой войны изымались антисоветские фильмы и книги, и никакая политика Финляндии не могла препятствовать политике Советского Союза. Сейчас мы понимаем, что Украина тоже к этому идет», — объяснил эксперт.

kremlin.ru / ТАСС

Наумов считает, что именно после встречи Макрона сначала с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем с главой Украины Владимиром Зеленским, стало понятно, что Запад все-таки готов идти навстречу в вопросах безопасности, которые волнуют Россию.

«Главная сенсация помимо "финляндизации" — это заявление Зеленского о том, что Украина собирается реализовывать минские соглашения, хоть это и известно только со слов Макрона. Смотрите, что получается: мы не вторгаемся на Украину — это очень большая "уступка" — а Украину в ответ принуждают выполнять минские соглашения. Но в целом, судя по словам Макрона, речь идет не столько про Украину, сколько про гарантии безопасности, про новые отношения с ЕС и НАТО. Наконец-то достучались до Запада», — уверен аналитик.

Эксперт считает, что в целом Россия, реализуя грамотную внешнюю политику, двигается в правильном направлении и имеет возможность добиться своих целей.

«То есть, по факту, с октября прошлого года, когда появились первые сообщения в зарубежных СМИ о "планах вторжения" на Украину, Россия получила поток западных лидеров, призывы к Украине выполнять минские соглашения, осознание нашей озабоченности ситуацией в Европе», — заявил политический аналитик Алексей Наумов.

Политолог Дмитрий Абзалов ранее раскрыл реальную роль президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах России и Запада по Украине и вопросам безопасности.