Российские Су-35С выполнили перехват целей в рамках проверки сил Союзного государства

Москва, 9 февраля. Истребители Су-35С ВКС РФ заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ и выполнили перехват целей в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Экипажи российских Су-35С, прибывшие из Восточного военного округа, провели тренировку в Белоруссии. Также они изучили маршруты дальнейших полетов.

«Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи», — говорится в сообщении.

Ранее расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» приступили к развертыванию в Белоруссии в рамках маневров «Союзная решимость — 2022». Соответствующие эффектные кадры опубликовали в Сети.