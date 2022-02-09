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Глава правительства Сомали призвал спасти граждан от последствий засухи

Весь мир
Глава правительства Сомали призвал спасти граждан от последствий засухи
freepik.com  /  www.slon.pics

Могадишо, 9 февраля. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле призвал к совместной работе народа и правительства, чтобы помочь пострадавшему от засухи населению на территории всей страны.

Заявление главы кабмина озвучено в ходе встречи с религиозными лидерами, активистами гражданского общества и бизнесменами. Он указал на важность скоординированных усилий по оказанию помощи местным жителям. По его словам, природное явление негативно сказывается на жизни более пяти миллионов сомалийцев.

«Ситуация с засухой ухудшается. Если чрезвычайные меры не будут ускорены и объединены, это может привести к катастрофическому голоду», — сказал Робле.

В течение последних нескольких дней премьер-министр провел различные встречи с главами государств и международных организаций. Контакты направлены на поиск способов оказания экстренной помощи сомалийскому народу.

Во время обсуждений Робле ясно дал понять, что избирательный процесс, к которому на данный момент приковано первостепенное внимание, важен для будущего страны. Однако предстоящий плебисцит не должен отвлекать от проблем, связанных с последствиями засухи.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал завершить необходимые мероприятия для проведения давно откладываемых президентских и парламентских выборов в Сомали. Он надеется на скорейшее достижение соглашения между различными партиями.

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сомали
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