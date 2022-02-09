«Куба — любовь моя!»: Альгис Микульскис о военных перспективах России в Латинской Америке

Разговоры о возможности расширения российского присутствия в центральноамериканском регионе звучат все чаще. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис рассматривает эти перспективы с военной и политической точек зрения.

Слухи о возможном размещении российской военной инфраструктуры, включающей в себя в том числе и оперативно-тактические ракетные комплексы, появились в информационном пространстве практически сразу после выдвижения Россией своих инициатив, касающихся новых принципов международной безопасности. Уже тогда, в декабре прошлого года, мало кто питал иллюзии насчет безоговорочного принятия Западом наших предложений, но этот вариант развития событий Москвой был учтен и неоднократно озвучен. В том числе и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко, который процитировал в одном из эфиров YouTube-канала «Соловьев Live» слова Владимира Путина:

«Помните, как выступал Владимир Владимирович и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Я думаю, что вот это они должны понимать, что у них есть два пути: первое — это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой», — напомнил дипломат.

wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Как раз одной из таких альтернатив аналитики и сочли возможность размещения новейших российских вооружений в дружественных нам государствах Латинской Америки. Ни на Смоленской площади, ни в Кремле по поводу этого «прoекта» пока ничего конкретного не говорят, однако еще один замглавы МИД Сергей Рябков на соответствующий вопрос журналиста RTVI ответил интригующе:

«Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду. В американской стилистике опциональность политики, внешней, военной, — это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег».

Что ж, как говорится, нет дыма без огня…

Итак, что же может «предложить» Россия своим несговорчивым «партнерам», если ее предложения будут окончательно проигнорированы?

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Разумеется, тяжелые межконтинентальные «Тополя» да «Ярсы» никто за океан переправлять не собирается — смысла нет. Зато есть «Калибры», «Кинжалы» и «Цирконы». Последние, правда, еще только готовятся встать на полноценное боевое дежурство, но учитывать само их наличие нужно уже сегодня. Плюс — ОТРК «Искандер». Расстояния там сравнительно небольшие — от побережья Кубы до американской Флориды, например, меньше 100 миль. От Венесуэлы и Никарагуа, конечно, побольше, но тоже вполне в рамках ТТХ российских ракет.

Чего мы добьемся, если этот гипотетический сценарий станет реальным? В первую очередь не столько военного, сколько политического эффекта.

«Вы, несмотря на все предостережения, продолжаете продвигаться вплотную к нашим границам? Принимаете в НАТО тех, кого вам принимать ни в коем случае не рекомендовали — Грузию, Молдавию и Украину? Хорошо, значит, и сами ждите вооруженных гостей в вашем южном «подбрюшье». A la guerre comme à la guerre».

Скептики, конечно, утверждают, мол, правительства указанных стран могут не согласиться на такие варианты. Попробуем прооппонировать им аргументами военного корреспондента «Комсомольской правды» Виктора Баранца.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

«Да, это так. Такое официальное согласие обязательно. И не на уровне отдельных политических деятелей, а правительств. А тут Москва всегда может сделать этим странам такие предложения, от которых они вряд ли смогут отказаться. Кремль это умеет. Мы имеем в виду и экономические, и военно-технические предложения. Россия не обеднеет, если в качестве бартера предложит партнерам по сходной цене нефть или сжиженный газ, лес или уголь, самолеты или танки. Или атомную электростанцию построить. Зато мы получим стратегические выгоды, крайне необходимые не для мифического, а для реального сдерживания США прямо у них «за околицей». Возможно, в таком случае американцы станут сговорчивее», — считает легендарный журналист.

Если говорить о Никарагуа, то присутствие на территории этого государства иностранных военных не противоречит ее законодательству. Об этом 4 февраля рассказал РИА Новости российский посол в Манагуа, Тегусигальпе и Сан-Сальвадоре Александр Хохоликов.

«Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — подчеркнул посол.

Стоит ли говорить, что реакция Соединенных Штатов на все эти «бодрящие» их рассуждения экспертов и многозначительные заявления дипломатов была однозначной — они начали угрожать. Так, например, помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан пообещал быть крайне решительным:

Global Look Press / Oliver Contreras/Keystone Press Agency

«Если Россия предпримет какие-то попытки в этом направлении, США будут действовать незамедлительно и решительно».

Что он имел в виду, не совсем понятно. Но понятно то, что ядерную войну американцы точно не начнут, а, скорее всего, введут очередной пакет каких-нибудь санкций, к которым России давно уже не привыкать.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что подобные слухи и предположения никогда не возникают на пустом месте. Скорее всего, опечатанные пакеты с соответствующими планами уже давно лежат в сейфах Кремля, МИД, Минобороны, Генерального штаба… Будут ли эти пакеты вскрыты в ближайшем будущем? С этим вопросом лучше обратиться в Белый дом и к объединенному командованию НАТО. Потому что теперь все зависит от них.

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