Конгресс на месяц продлил финансирование правительства США

Вашингтон, 9 февраля. Палата представителей поддержала двухпартийный законопроект об очередном временном продлении финансирования правительства. Новый законопроект позволит избежать шатдауна и продлить работу государственных агентств и учреждений до 11 февраля.

Действие предыдущего подобного закона заканчивается 18 февраля. До этого срока, чтобы избежать прекращения финансирования федеральных учреждений, законопроект должен пройти голосование в Сенате и получить подпись президента Байдена.

Новый временный документ является свидетельством существующих разногласий между партиями и различными партийными группировками, которые не позволяют законодателям завершить бюджетный процесс. Краткосрочная мера позволит продолжить финансирование правительства на уровне прошлого года до 11 марта. Лидеры Конгресса говорят, что они надеются, что это даст время прийти к соглашению об общих расходах, а затем написать 12 законопроектов, в которых подробно описывается, как агентства будут тратить эти деньги.

.@SenSchumer: "While negotiations on a full-year funding agreement continue, we will in the meantime avoid a pointless and costly government shutdown. This [continuing resolution] provides a little more time to reach a deal for a spending package." https://t.co/kze1HCfQzi pic.twitter.com/3OjsO1TYOx