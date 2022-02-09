Конгресс на месяц продлил финансирование правительства США

Вашингтон, 9 февраля. Палата представителей поддержала двухпартийный законопроект об очередном временном продлении финансирования правительства. Новый законопроект позволит избежать шатдауна и продлить работу государственных агентств и учреждений до 11 февраля.

Действие предыдущего подобного закона заканчивается 18 февраля. До этого срока, чтобы избежать прекращения финансирования федеральных учреждений, законопроект должен пройти голосование в Сенате и получить подпись президента Байдена.

US House passes bill to avert temporary government shutdown https://t.co/8zOJ5u4WUK — ZAQS World News (@ZAQSNews) February 9, 2022

Новый временный документ является свидетельством существующих разногласий между партиями и различными партийными группировками, которые не позволяют законодателям завершить бюджетный процесс. Краткосрочная мера позволит продолжить финансирование правительства на уровне прошлого года до 11 марта. Лидеры Конгресса говорят, что они надеются, что это даст время прийти к соглашению об общих расходах, а затем написать 12 законопроектов, в которых подробно описывается, как агентства будут тратить эти деньги.

.@SenSchumer: "While negotiations on a full-year funding agreement continue, we will in the meantime avoid a pointless and costly government shutdown. This [continuing resolution] provides a little more time to reach a deal for a spending package." https://t.co/kze1HCfQzi pic.twitter.com/3OjsO1TYOx — The Hill (@thehill) February 9, 2022

Эти законопроекты касаются финансирования всех министерств и ведомств Соединенных Штатов. Кроме того, предусмотренное в этом году финансирование инфраструктурного плана в размере около 14 миллиардов долларов не может быть выделено до тех пор, пока Конгресс не одобрит законопроект о расходах.

Глава Комитета Палаты представителей по ассигнованиям Роза Делауро соглашается, что от работы правительства в условиях постоянной угрозы шатдауна «никто не выигрывает». Конгрессу приходится полагаться на краткосрочные законопроекты для частичного финансирования агентств.

The Further Additional Extending Government Funding Act will allow Congress to enact full-year appropriations.



WATCH Chair @rosadelauro discuss how full-year funding will create good-paying jobs, grow opportunity for the middle class, and protect our national security. pic.twitter.com/MSNRAVZoR5 — House Appropriations (@AppropsDems) February 8, 2022

Главный республиканец в этой группе, конгрессмен Кей Грейнджер говорит, что, хотя еще один временный законопроект не вызывает ни у кого радости, «альтернатива (в виде закрытия правительства) намного хуже».

Ранее стало известно о том, что госдолг США официально достиг отметки в 30 триллионов долларов. Это произошло менее, чем через два месяца после очередного увеличения потолка государственных заимствований, который был установлен на значении 31,4 триллиона. Необходимо отметить, что последний триллион был потрачен с рекордной скоростью: по состоянию на середину декабря, когда был принят законопроект, фактический долг правительства США составлял около 29 триллионов долларов. При этом согласно законопроекту, увеличение до нового порогового значения рассчитано до ноября 2023 года. Очевидно, что при текущих темпах расходов, этот уровень будет достигнут задолго до окончания 2022 года.