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В Кремле отвергли заявление Борреля про «авторитарные режимы» России и Китая

Политика
В Кремле отвергли заявление Борреля про «авторитарные режимы» России и Китая
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 февраля. Россия не согласна с заявлением главы евродипломатии Жозепа Борреля о союзе России и Китая как «альянсе двух авторитарных стран», которые якобы противостоят демократии.

Позицию Москвы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия и Китай — крупные суверенные государства, которые уважительно относятся к другим странам.

«Мы абсолютно не согласны, во-первых, с тем, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике», — сказал он журналистам.

Ранее Дмитрий Песков упрекнул США в наращивании напряженности из-за переброски войск в Европу. По его словам, это вызывает беспокойство Москвы.

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